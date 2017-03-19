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For the birds

Locals party with birds at Hinckley’s 60th Buzzard Sunday

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 19, 2017 - 10:14 PM
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Sofija Kozul, 9, of Hinckley tries her luck at a game of Buzzard Plinko during Sunday's annual Buzzard Day festival in Hinckley on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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