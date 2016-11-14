All CATEGORIES
☰ Menu

Lodi man to appear Monday on American Pickers TV show

Beacon Journal staff report

Published: November 14, 2016 - 08:30 AM

MORE IN NEWS

hist14cut_03
Local history: Before they were stars, they were ours

Before they were famous (or infamous), their names appeared in the Beacon Journal.

Actors, musicians, athletes, directors, a producer, a poet, an astronaut, a model and a serial killer are among the well-known people who were featured in the newspaper long before they were well known

tara14cutweb
Family, friends keep legacy alive of Akron teacher, dance instructor who was fatally shot by ex-boyfriend - 1:49 PM
prayer14cut_01
Immaculate Heart of Mary students pray for safety of Cuyahoga Falls police - 12:24 PM
jeopardy14cut_01
Falls teen lands spot on “Jeopardy!” — will appear Tuesday night
Trump names Priebus, Bannon to senior White House roles
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next