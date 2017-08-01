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1920-2017

Longtime Akron educator, school board member Vera Cogan O’Neill dies; was district’s first female principal

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: August 1, 2017 - 11:15 PM
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Longtime Akron educator Vera Cogan ONeill began her career as a teacher, but she really was a lifelong student. ONeil was a school board member as well as the districts first female principal. ONeill, 97, died July 16 in Sarasota, Fla., where she had been a resident since 2002.


 

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