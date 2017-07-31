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Leadership

Longtime Akron-Summit County Public Library Director David Jennings to retire next year

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 31, 2017 - 05:25 PM
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David Jennings, director of the Akron-Summit County Public Library


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