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Longtime Nickles Bakery Thrift Store in Akron closing

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 6, 2017 - 12:36 PM | Updated: March 7, 2017 - 11:49 AM
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Desaray Williams (left) the owner of the West Side Cony Island restaurant in Akron, hugs Tish Malone the manager of the Nickles Bakery Thrift Store after Williams purchased bread for her business on Monday. The bakery thrift store will be closing Friday, March 10. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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