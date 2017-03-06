All CATEGORIES
☰ Menu

Longtime Nickles Bakery Thrift Store in Akron closing

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 6, 2017 - 12:36 PM | Updated: March 7, 2017 - 11:49 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Desaray Williams (left) the owner of the West Side Cony Island restaurant in Akron, hugs Tish Malone the manager of the Nickles Bakery Thrift Store after Williams purchased bread for her business on Monday. The bakery thrift store will be closing Friday, March 10. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

ksuscloset09cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
KSU offers free professional clothes to help students dress for success on job interviews - 10:13 PM

KENT: Kent State University employees have set up a free clothing shop to help students dress more professionally when they meet with potential employers.

Bob Dyer: A medley of loony tunes - 10:13 PM
wind09cut_06
Wind gust of 56 mph recorded at Akron-Canton Airport; trees knocked down, thousands lose power in region - 10:13 PM
savannah09cut
Savannah James launches new mentoring program for girls at her alma mater Buchtel High School - 10:13 PM
health09cut_01
Ryan pushes for unity as House panels debate GOP health bill - 11:09 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next