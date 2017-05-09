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Look! Up in the sky: It’s a bird, it’s a plane ... Guess again!

Beacon Journal staff report

Published: May 9, 2017 - 07:34 AM | Updated: May 9, 2017 - 03:22 PM
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Spiderman, a member of the crew of window cleaning super heroes from American National Skyline Inc. cleans the windows at Akron Children's Hospital Monday.(Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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