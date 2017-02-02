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Lost songs of Holocaust survivors found in UA archives

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 2, 2017 - 09:25 PM | Updated: February 3, 2017 - 02:06 PM
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A book about David Boder's recordings of concentration camp survivors sits next to one of his wire recorders on display at the University of Akron's Center for History of Psychology on Thursday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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