All CATEGORIES
☰ Menu

Lost songs of Holocaust survivors found in UA archives

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 2, 2017 - 09:25 PM | Updated: February 3, 2017 - 02:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A book about David Boder's recordings of concentration camp survivors sits next to one of his wire recorders on display at the University of Akron's Center for History of Psychology on Thursday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next