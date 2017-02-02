All CATEGORIES
☰ Menu

Lost songs of Holocaust survivors found in UA archives

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 2, 2017 - 09:25 PM | Updated: February 3, 2017 - 02:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A book about David Boder's recordings of concentration camp survivors sits next to one of his wire recorders on display at the University of Akron's Center for History of Psychology on Thursday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

ON THE WEB

MORE IN NEWS

Kent State will air Super Bowl ad in Cleveland market - 8:18 PM

Cleveland-area TV viewers will see a familiar ad during this Sunday’s Super Bowl game.

McDonald’s rolling out Chocolate Shamrock Shake - 8:18 PM
hoppin04cut_01
Website ranks Hoppin’ Frog among world’s Top 100 Brewers for 10th year in a row - 8:18 PM
uasongs03cut_02
Lost songs of Holocaust survivors found in UA archives
refugee03cut_01
Afghan refugee recalls days when “America had our back”
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next