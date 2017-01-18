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Louisville school board seeks to fire 3 teachers

Beacon Journal staff report

Published: January 18, 2017 - 07:58 AM

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