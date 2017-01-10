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Love Akron Network calls for unity among all walks of life at prayer event

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: January 10, 2017 - 10:23 PM
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Bishop Joey Johnson (left) senior pastor of the House of the Lord and Pastor Mark Ford, executive director of the Love Akron Network lead a prayer during the service Unite Our Hearts: Community Time of Prayer for Healing and Reconciliation at the House of the Lord hosted by the Love Akron Network Tuesday in Akron. People of all faiths, political affiliations and race come together to pray after a turbulent election season. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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