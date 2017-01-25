All CATEGORIES
☰ Menu

Male nurse sentenced to 18 months in prison for sexually assaulting elderly resident at Copley nursing home

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: January 25, 2017 - 12:41 PM | Updated: January 25, 2017 - 02:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Edward McShaffrey (left) was sentenced to 18 months in prison by Judge Mary Margaret Rowlands on Wednesday. A jury convicted McShaffrey of sexually assaulting a 69-year old woman in a nursing home. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

homeless25web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Local agencies conduct annual homeless count, hoping to end chronic homelessness this year

In a small room on the first floor of the Akron-Summit County Public Library, social service volunteers asked everyone who entered the same basic question: “Where are you sleeping tonight?”

summa25web
Lawyers clear Summa of conflicts of interest in ER contracts, but critics question law firm’s ties
stacks25cut_02
B.F. Goodrich smokestack getting cut in half to ‘RICH’
canine25cut
Akron man attacked by police dog on Facebook Live while state troopers arrest his cousin
Daisy Brand expanding Wooster facility; adding 80 jobs
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next