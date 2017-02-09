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Malone University receives $1 million donation for music program

Beacon Journal staff report

Published: February 9, 2017 - 09:24 AM

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Malone University receives $1 million donation for music program - 10:10 PM

CANTON: Malone University will use a $1 million gift from the estate of a longtime donor to support its music program.

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