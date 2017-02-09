All CATEGORIES
☰ Menu

Tragedy

Man, 18, killed in Medina apartment fire; parents badly burned

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 9, 2017 - 09:19 AM | Updated: February 10, 2017 - 03:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Laura Kozakiewycz, 49, shows a photo she took after she escaped the fire that the destroyed her apartment building and where two people died at Medina Village Apartments on Springbrook Drive on Thursday, Feb. 9, 2017, in Medina. Kozakiewycz spoke about her experience at the home of a friend where she is staying. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

dfca11cut.web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Group hopes to deter teen drug use with club that offers testing - 8:53 PM

If teen drug use never begins, it never has to be defeated.

cnn10cut_02
North Hill’s foreign-born are nationally recognized as economic drivers in CNN report
medinafire10cut_03
Man, 18, killed in Medina apartment fire; parents badly burned
summa10cut_01
New emergency in the ER: Summa loses accreditation to teach emergency medicine residents
booking10cut
Move over tribute bands, local bands want a shot at playing Lock 3 this summer
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next