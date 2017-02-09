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Tragedy

Man, 18, killed in Medina apartment fire; parents badly burned

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: February 9, 2017 - 09:19 AM | Updated: February 10, 2017 - 03:15 PM
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Laura Kozakiewycz, 49, shows a photo she took after she escaped the fire that the destroyed her apartment building and where two people died at Medina Village Apartments on Springbrook Drive on Thursday, Feb. 9, 2017, in Medina. Kozakiewycz spoke about her experience at the home of a friend where she is staying. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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