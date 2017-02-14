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Man, 25, shot and killed at Akron housing complex

Beacon Journal staff report

Published: February 14, 2017 - 07:36 AM | Updated: February 14, 2017 - 10:13 AM

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