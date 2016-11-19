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Man, 69, sets himself on fire in Highland Square moments after ranting about President-elect Trump

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 19, 2016 - 08:13 PM | Updated: November 19, 2016 - 11:35 PM
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The scene where a man doused himself in gasoline and lit himself on fire on Highland Avenue after visiting Angel Falls coffee shop Saturday morning in the Highland Square neighborhood of Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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