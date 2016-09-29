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Man accused of abducting, raping 9-year-old Massillon girl was convicted of manslaughter before

Beacon Journal staff report

Published: September 29, 2016 - 08:44 AM | Updated: September 29, 2016 - 08:49 AM

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