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Man accused of shooting 3 in Akron barbershop arrested by violent fugitive task force

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: December 22, 2016 - 08:45 PM
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Robert Lash Rodgers, 24, has been identified as the suspect involved in the triple shooting at R.Ps Blade Academy Barbershop, located at 515 West Exchange Street. Rodgers, 24, was arrested by the Akron division of the U.S. Marshals Northern Ohio Violent Fugitive Task Force around 12:30 p.m. Thursday in an apartment on Weathervane Lane.


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