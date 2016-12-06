Man arrested for owing more than $33,000 in child support

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSA0Mi15ZWFyLW9sZCBtYW4gaGFzIGJlZW4gYXJyZXN0ZWQgZm9yIG93aW5nIG1vcmUgdGhh
biAkMzMsMDAwIGluIGNoaWxkIHN1cHBvcnQgYW5kIGZhaWxpbmcgdG8gcGF5IHN1cHBvcnQgZm9y
IG1vcmUgdGhhbiAxMiB5ZWFycy48L3A+PHA+QWZ0ZXIgTWF0dGhldyBVaHImIzgyMTc7cyBhcnJl
c3QsIHRoZSBtb3RoZXIgb2YgaGlzIGNoaWxkIHJlY2VpdmVkIGEgbHVtcC1zdW0gcGF5bWVudCBv
ZiAkMTUsMDAwLiBVaHIgc3RpbGwgb3dlcyAkMTgsNTI2LjYxIGluIHN1cHBvcnQgYW5kIGlzIGJl
aW5nIGhlbGQgaW4gdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgSmFpbCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgcHJlc3Mg
cmVsZWFzZSBmcm9tIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IFByb3NlY3V0b3ImIzgyMTc7cyBPZmZpY2Uu
PC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgQ2hpbGQgU3VwcG9ydCBFbmZvcmNlbWVudCBBZ2VuY3kgaW52
ZXN0aWdhdG9ycyBkaXNjb3ZlcmVkIFVociB3YXMgbGl2aW5nIHdpdGggaGlzIG1vdGhlciBpbiBT
aHJldmVwb3J0LCBMYS4sIG1vcmUgdGhhbiAxLDAwMCBtaWxlcyBmcm9tIEFrcm9uLiBIZSB3YXMg
YXJyZXN0ZWQgZm9yIGNyaW1pbmFsIG5vbnN1cHBvcnQgYW5kIGV4dHJhZGl0ZWQgdG8gU3VtbWl0
IENvdW50eS48L3A+PHA+VWhyIHdhcyBpbmRpY3RlZCBieSBhIFN1bW1pdCBDb3VudHkgZ3JhbmQg
anVyeSBpbiBGZWJydWFyeSAyMDEyIG9uIGNoYXJnZXMgb2Ygbm9uc3VwcG9ydCwgYSBmaWZ0aC1k
ZWdyZWUgZmVsb255LiBBbiBhcnJlc3Qgd2FycmFudCB3YXMgaXNzdWVkIGFmdGVyIFVociBmYWls
ZWQgdG8gYXBwZWFyIGluIGNvdXJ0IGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgcGF5IGhpcyBjb3VydC1vcmRl
cmVkIGNoaWxkIHN1cHBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.