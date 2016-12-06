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Man arrested for owing more than $33,000 in child support

Beacon Journal staff report

Published: December 6, 2016 - 01:54 PM

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