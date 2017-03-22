Man charged with exposing private parts to teenage girl

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBXYWRzd29ydGggbWFuIGhhcyBiZWVuIGFycmVzdGVkIG9uIGNoYXJnZXMgb2YgZXhwb3Np
bmcgaGlzIHByaXZhdGUgcGFydHMgdG8gYSAxNC15ZWFyLW9sZCBnaXJsIHdoaWxlIHNoZSB3YWxr
ZWQgdG8gc2Nob29sIGluIE1lZGluYSBlYXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGguPC9wPjxwPlRyZXZvciBG
cmVlbWFuIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBwdWJsaWMgaW5kZWNlbmN5LiBQb2xpY2Ugbm90ZWQgaGUg
aGFzIHR3byBzaW1pbGFyIGNoYXJnZXMgcGVuZGluZyBpbiBXYWRzd29ydGggTXVuaWNpcGFsIENv
dXJ0IGZyb20gaW5jaWRlbnRzIGluIERlY2VtYmVyIGFuZCBGZWJydWFyeS48L3A+PHA+QWNjb3Jk
aW5nIHRvIE1lZGluYSBwb2xpY2UsIHRoZSB0ZWVuYWdlciBpbiBNZWRpbmEgY29waWVkIGRvd24g
YSBwYXJ0aWFsIGxpY2Vuc2UgcGxhdGUsIHdoaWNoIHBvbGljZSB1c2VkIHRvIHRyYWNrIGRvd24g
RnJlZW1hbi48L3A+PHA+RnJlZW1hbiBpcyBiZWluZyBoZWxkIGluIHRoZSBNZWRpbmEgQ291bnR5
IEphaWwgb24gJDI1LDAwMCBib25kLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.