Man charged with murder in death of his father

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBOZXdhcmsgbWFuIGZhY2VzIGNoYXJnZXMgb2YgbXVyZGVyIHJlbGF0ZWQgdG8gdGhlIGRl
YXRoIG9mIGhpcyBmYXRoZXIsIHdobyBkaWVkIHNldmVyYWwgZGF5cyBhZnRlciBoZSBhbGxlZ2Vk
bHkgYXR0YWNrZWQgaGltIHdpdGggYSBibHVudCBvYmplY3QuPC9wPjxwPk5hdGhlbiBNb3luaWhh
biwgMjcsIHdhcyBjaGFyZ2VkIHdpdGggZmVsb25pb3VzIGFzc2F1bHQgaW4gdGhlIGF0dGFjaywg
YnV0IGhpcyBjaGFyZ2VzIGhhdmUgYmVlbiBlbGV2YXRlZCB0byBtdXJkZXIuPC9wPjxwPk1veW5p
aGFuJiM4MjE3O3MgZmF0aGVyLCBEYW5pZWwgTW95bmloYW4sIDQ3LCB3YXMgdGFrZW4gdG8gU3Vt
bWEgQWtyb24gQ2l0eSBIb3NwaXRhbCB3aXRoIHNldmVyZSBoZWFkIHRyYXVtYSBvbiBGZWIuIDIw
LiBIZSByZW1haW5lZCB0aGVyZSB1bnRpbCBGcmlkYXksIHdoZW4gaGUgZGllZC4gVGhlIGF0dGFj
ayBoYXBwZW5lZCBhdCB0aGUgZmF0aGVyJiM4MjE3O3MgaG9tZSBpbiB0aGUgNjAwIGJsb2NrIG9m
IEhhcnJpcyBDb3VydCBpbiBBa3Jvbi48L3A+PHA+TW95bmloYW4gaXMgc2NoZWR1bGVkIGZvciBh
cnJhaWdubWVudCBvbiBNYXJjaCAxNS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.