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Man charged with setting fire that caused West Akron house explosion

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 15, 2017 - 03:36 PM
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Rodney Hylton, the man charged in the story arson16


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