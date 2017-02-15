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Man dies after getting shot and crashing vehicle in Akron

Beacon Journal staff report

Published: February 15, 2017 - 10:58 PM

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