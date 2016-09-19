Man fatally shot by Akron police after pulling rifle from van had no criminal history

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJVGhlIEtlbm1vcmUgbWFuIHdobyB3YXMgZmF0YWxseSBzaG90IGJ5IGEgcG9saWNlIG9m
ZmljZXIgb24gU3VuZGF5IGFmdGVybm9vbiBoYWQgbm8gY3JpbWluYWwgaGlzdG9yeSBwcmlvciB0
byBoaXMgZGVhdGgsIEFrcm9uIHBvbGljZSByZXBvcnRlZC48L3A+DQo8cD4NCglBbiBvZmZpY2Vy
LCB3aG8gaGFzIG5vdCBiZWVuIGlkZW50aWZpZWQsIGZpcmVkIGF0IHRoZSA2MS15ZWFyLW9sZCBt
YW4gYWZ0ZXIgaGUgcHVsbGVkIGEgc2VtaWF1dG9tYXRpYyByaWZsZSBmcm9tIGhpcyB2ZWhpY2xl
IGFmdGVyIGF0dGFja2luZyBoaXMgbmVpZ2hib3IuIFBvbGljZSByZXBvcnRlZGx5IG9yZGVyZWQg
dGhlIG1hbiBub3QgdG8gdG91Y2ggdGhlIGd1biBiZWZvcmUgZmlyaW5nIHNldmVyYWwgcm91bmRz
IGludG8gaGlzIHRvcnNvLiBIZSB3YXMgdHJhbnNwb3J0ZWQgdG8gQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyBB
a3JvbiBHZW5lcmFsLCB3aGVyZSBoZSBkaWVkLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBLZW5tb3JlIG1hbiwg
d2hvIGxpdmVkIGluIHRoZSAxMDAwIGJsb2NrIG9mIEZsb3JpZGEgQXZlbnVlLCBoYXMgbm90IGJl
ZW4gaWRlbnRpZmllZC4gVGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgTWVkaWNhbCBFeGFtaW5lcuKAmXMgT2Zm
aWNlIGlzIHNlYXJjaGluZyBmb3IgYSBuZXh0IG9mIGtpbiBiZWZvcmUgcmVsZWFzaW5nIGhpcyBu
YW1lLjwvcD4NCjxwPg0KCUFjY29yZGluZyB0byBhIDkxMSBjYWxsIHJlbGVhc2VkIGJ5IHBvbGlj
ZSBvbiBNb25kYXksIGEgbWFuIGNhbGxlZCB0byByZXF1ZXN0IHBhcmFtZWRpY3MgYmVjYXVzZSBo
aXMgZnJpZW5kIHdhcyBodXJ0LiBUaGUgY2FsbGVyLCB3aG9zZSBmcmllbmQgbGl2ZWQgYmVsb3cg
dGhlIDYxLXllYXItb2xkIG1hbiwgdG9sZCBhIGRpc3BhdGNoZXIgdGhlIG1hbiBzbGFtbWVkIGhp
cyBmcmllbmTigJlzIGFybSBpbiBhIGNhciBkb29yIGFuZCBjdXJzZWQgYXQgb3RoZXJzIGluIHRo
ZSB2aWNpbml0eSBzaG9ydGx5IGJlZm9yZSAzOjI1IHAubS4gVGhlIGNhbGxlciBtYWRlIG5vIG1l
bnRpb24gb2YgYSBndW4uPC9wPg0KPHA+DQoJUG9saWNlIGFycml2ZWQgd2l0aGluIDEwIG1pbnV0
ZXMsIGFjY29yZGluZyB0byByYWRpbyB0cmFuc21pc3Npb25zIHBvbGljZSByZWxlYXNlZC4gT2Zm
aWNlcnMgd2VudCB0byB0aGUgYmFjayBvZiB0aGUgYnVpbGRpbmcsIHdoZXJlIHRoZXkgcmVwb3J0
ZWQgc2VlaW5nIHRoZSBtYW4gYXBwcm9hY2ggYSBwYXJrZWQgdmFuLiBBY2NvcmRpbmcgdG8gcG9s
aWNlLCBoZSBwdWxsZWQgYW4gU0tTIHNlbWlhdXRvbWF0aWMgcmlmbGUgZnJvbSB0aGUgdmVoaWNs
ZSBkZXNwaXRlIHdhcm5pbmdzIGZyb20gdGhlIG9mZmljZXJzLiBBbiBvZmZpY2VyIHJlc3BvbmRl
ZCBieSBvcGVuaW5nIGZpcmUuIEF0IGFib3V0IDM6NDAgcC5tLiwgcmFkaW8gdHJhbnNtaXNzaW9u
cyBhbGVydGVkIGRpc3BhdGNoZXJzIHRvIHRoZSBndW5zaG90cy48L3A+DQo8cD4NCglCb3RoIHRo
ZSBvZmZpY2VyIGFuZCB0aGUgNjEteWVhci1vbGQgbWFuIGFyZSBibGFjaywgcG9saWNlIEx0LiBS
aWNrIEVkd2FyZHMgc2FpZC4gTm8gb2ZmaWNlcnMgd2VyZSBpbmp1cmVkIGluIHRoZSBpbmNpZGVu
dC48L3A+DQo8cD4NCglFZHdhcmRzIHNhaWQgdGhlIGRlYWQgbWFu4oCZcyBuYW1lIGRvZXNu4oCZ
dCBzaG93IHVwIGluIGFueSBwb2xpY2UgcmVjb3Jkcy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIGNhbuKAmXQg
ZmluZCBoaW0gbGlzdGVkIGluIGFueXRoaW5nLOKAnSBoZSBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCVdoZW4g
cmVhY2hlZCBmb3IgY29tbWVudCwgdGhlIG1hbiB3aG8gY2FsbGVkIHBvbGljZSBodW5nIHVwIGFm
dGVyIGEgcmVwb3J0ZXIgaWRlbnRpZmllZCBoaW1zZWxmLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBvZmZpY2Vy
IHdobyBzaG90IHRoZSBtYW4gaGFzIGJlZW4gd2l0aCBBa3JvbiBQb2xpY2UgZm9yIHR3byB5ZWFy
cy4gSGUgaGFzIGJlZW4gcGxhY2VkIG9uIGFkbWluaXN0cmF0aXZlIGxlYXZlIHBlbmRpbmcgdGhl
IGludmVzdGlnYXRpb24sIGluIGFjY29yZGFuY2Ugd2l0aCBkZXBhcnRtZW50IHBvbGljeS48L3A+
DQo8cD4NCglOaWNrIEdsdW50IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU2NSBvciA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5uZ2x1bnRAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgQE5pY2tHbHVudEFCSiBhbmQg
b24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vbmdmYWxjb24i
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL25nZmFsY29uPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.