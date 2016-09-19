All CATEGORIES
☰ Menu

Man fatally shot by Akron police after pulling rifle from van had short criminal history

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: September 19, 2016 - 03:33 PM | Updated: September 20, 2016 - 03:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Officers were responding to reports of a fight with injuries at this Florida Avenue home in Kenmore when a 61-year-old man was fatally shot. Akron police officer said the man pulled out an assault rifle following an altercation. Officers said they shouted for the man to stop and not touch the rifle. Police say the man refused to obey and pulled the rifle from the van. One officer opened fire, hitting him in the torso. (Nick Glunt/Akron Beacon Journal)

RELATED AUDIO

MORE IN NEWS

racewho20cut_chef01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Who’s Running? Helen McWilliams racing for a Guinness record dressed as a chef with a stockpot

Helen McWilliams will be the first to tell you her shtick is “silly,” and yet dressing up as a chef and swinging a heavy stockpot on a 26.2-mile run hits so many sweet spots for this fun-loving Cuyahoga Falls woman.

racewho21_zarembka_01
Akron Marathon: Who’s Racing? A photo launched Amy Zarembka’s journey - 9:13 PM
vandals21cut_02
Vandals soak firefighting gear with suspected urine, damage Macedonia substation
shooting 20
Man fatally shot by Akron police after pulling rifle from van had short criminal history
diversity20cut_04
Words can hurt — UA students building wall of offensive terms to knock down later
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next