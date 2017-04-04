Man fires gun at downtown buildings early Sunday morning

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Beacon Journal staff report

Published: April 4, 2017 - 07:07 PM | Updated: April 5, 2017 - 09:02 AM

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