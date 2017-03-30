Man found dead in ditch in Streetsboro

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Beacon Journal staff report

Published: March 30, 2017 - 09:57 PM | Updated: March 30, 2017 - 10:20 PM

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