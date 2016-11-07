All CATEGORIES
☰ Menu

Man holds Taco Bell worker at gunpoint in Akron drive-thru

Beacon Journal staff report

Published: November 7, 2016 - 02:31 PM | Updated: November 7, 2016 - 03:06 PM

MORE IN NEWS

ballots08cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Near record number of voters cast early ballots in Summit County - 7:22 AM

Perhaps the last Summit County resident to cast an absentee ballot in person, Etolia Gills stood at the very end of a line that stretched some 700 feet outside a Summit County polling site as early voting in Ohio came to a close Monday.

wolf08mapjpeg
ODOT closing I-76/77 exit ramp to Wolf Ledges - 8:07 AM
kenmore08cut_02
Former Mayor Don Plusquellic makes plea to save Kenmore High School at community meeting
Your Election Day checklist - 7:22 AM
Bob Dyer: Politics-free zone right here
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next