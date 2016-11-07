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Man holds Taco Bell worker at gunpoint in Akron drive-thru

Beacon Journal staff report

Published: November 7, 2016 - 02:31 PM | Updated: November 7, 2016 - 03:06 PM

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