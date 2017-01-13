Man indicted on two counts of murder in Ravenna double-homicide

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSAkMiBtaWxsaW9uIGJvbmQgd2FzIHNldCBGcmlkYXkgZm9yIGFuIEFrcm9uIG1hbiBpbmRp
Y3RlZCBvbiB0d28gY291bnRzIG9mIG11cmRlciBpbiBjb25uZWN0aW9uIHdpdGggYSBkb3VibGUt
aG9taWNpZGUgY2FzZSBpbiBSYXZlbm5hLjwvcD48cD5KYXZvbiBUaG9tYXMsIDI2LCB3aG8gaXMg
YWNjdXNlZCBvZiBzaG9vdGluZyBhbmQga2lsbGluZyBCcmlhbiBCcmFjaywgMjQsIG9mIENhbnRv
biBvbiBKYW4uIDcsIHBsZWFkZWQgbm90IGd1aWx0eSBpbiBQb3J0YWdlIENvdW50eSBDb21tb24g
UGxlYXMgQ291cnQuPC9wPjxwPkJyYWNrIGFuZCBBdXN0aW4gSi4gVGlsbGVyLCAyMCwgb2YgU3Rv
dywgd2VyZSBzaG90IHRvIGRlYXRoIGZvbGxvd2luZyBhbiBhcmd1bWVudCBhcm91bmQgNDozNSBh
Lm0uIGF0IGFuIGFwYXJ0bWVudCBidWlsZGluZyBhdCA3MzEgV29vZGdhdGUgQmx2ZC48L3A+PHA+
RGVzdGFueSBEaXhvbiwgMjEsIG9mIFJhdmVubmEsIHN1ZmZlcmVkIGluanVyaWVzIHRoYXQgd2Vy
ZW4mIzgyMTc7dCBsaWZlLXRocmVhdGVuaW5nLjwvcD48cD5SYXZlbm5hIHBvbGljZSBDYXB0LiBE
YXZpZCBSYXJyaWNrIHNhaWQgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24gaXMgb25nb2luZyBpbiB0aGUga2ls
bGluZyBvZiBUaWxsZXIuIFRoZSBwb2xpY2Ugc2VudCBldmlkZW5jZSB0byB0aGUgQnVyZWF1IG9m
IENyaW1pbmFsIEludmVzdGlnYXRpb24gYW5kIGFyZSB3YWl0aW5nIGZvciByZXN1bHRzLjwvcD48
cD5UaG9tYXMgaXMgYmVpbmcgaGVsZCBpbiB0aGUgUG9ydGFnZSBDb3VudHkgSmFpbC48L3A+PHA+
SGlzIGluZGljdG1lbnRzIHdlcmUgaGFuZGVkIGRvd24gVGh1cnNkYXksIGNvdXJ0IHJlY29yZHMg
c2hvdy48L3A+PHA+VGhvbWFzJiM4MjE3OyBwcmV0cmlhbCBoZWFyaW5nIGlzIHNldCBmb3IgMSBw
Lm0uIE1heSAxMiBpbiBKdWRnZSBMYXVyaWUgUGl0dG1hbiYjODIxNztzIGNvdXJ0cm9vbSwgYW5k
IGhpcyBqdXJ5IHRyaWFsIGlzIHNldCBmb3IgOSBhLm0uIE1heSAyMy48L3A+PHA+UGl0dG1hbiBy
YWlzZWQgVGhvbWFzJiM4MjE3OyBib25kIGZyb20gJDEgbWlsbGlvbiB0byAkMiBtaWxsaW9uIGFj
Y29yZGluZyB0byBDbGV2ZWxhbmQuY29tLjwvcD48cD5UaGUgc2hvb3RpbmcgaXMgdGhlIHNlY29u
ZCBpbiB0aGUgcGFzdCBmZXcgbW9udGhzIGluIFJhdmVubmEgYWZ0ZXIgRGF2aWQgQ2FsaG91biwg
MjUsIG9mIEFrcm9uLCB3YXMgY2hhcmdlZCBpbiB0aGUgc2hvb3RpbmcgYW5kIGtpbGxpbmcgb2Yg
YSBwcmVnbmFudCB3b21hbiBhbmQgaGVyIGZvcm1lciBib3lmcmllbmQgb24gTm92LiAzMC48L3A+
PHA+VGhlcmVzYSBDb3R0b20gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zMjE2IG9yIDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzp0Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj50Y290dG9tQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9UaGVyZXNhX0NvdHRvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7VGhl
cmVzYV9Db3R0b20mbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.