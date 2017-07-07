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Man killed in one-vehicle accident in Akron

Beacon Journal staff report

Published: July 7, 2017 - 09:38 AM | Updated: July 7, 2017 - 09:49 AM
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A 25-year-old man was killed in a one-vehicle accident on East Tallmadge Avenue near North Main Street early Friday morning in Akron. (Photo courtesy of News 5 Cleveland)


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