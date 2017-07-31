Man killed in shooting in downtown Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQSAyNi15ZWFyLW9sZCBtYW4gd2FzIHNob3QgYW5kIGtpbGxlZCBlYXJseSBTdW5kYXkg
bW9ybmluZyBpbiBkb3dudG93biBBa3JvbiwgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglU
aGUgbWFuIHdhcyBpbiBhIGNhciBhdCAxMjo0MCBhLm0uIFN1bmRheSBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0
aW9uIG9mIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0IGFuZCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgd2hlbiBoZSB3YXMg
c2hvdC48L3A+DQo8cD4NCglIZSB3YXMgdGFrZW4gdG8gQWtyb24gR2VuZXJhbCBNZWRpY2FsIENl
bnRlciB3aGVyZSBoZSBsYXRlciBkaWVkLjwvcD4NCjxwPg0KCUFrcm9uIHBvbGljZSBhbmQgdGhl
IFN1bW1pdCBDb3VudHkgTWVkaWNhbCBFeGFtaW5lcuKAmXMgT2ZmaWNlIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0
aW5nLjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.