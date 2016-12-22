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Man paroled in I-80 rock-throwing case that critically injured Stark County teacher is back in jail

Associated Press

Published: December 22, 2016 - 07:24 AM | Updated: December 22, 2016 - 07:54 AM
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In this Oct. 21, 2014 photo, Randy Budd (left) speaks with his wife Sharon Budd after she rang a "victory" bell to celebrate her discharge from Geisinger HealthSouth Rehabilitation Hospital in Danville, Pa. Randy Budd, the husband of the Ohio schoolteacher critically injured when a rock was dropped on her car from a Pennsylvania highway overpass in July 2014, was pronounced dead Saturday at his Uniontown, home from a self-inflicted gunshot wound. (AP Photo/Ralph Wilson)


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