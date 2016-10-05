Man pleads guilty to chaining up, having sex with 14-year-old girl

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBNaW52ZXJhIG1hbiBoYXMgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgaW4gZmVkZXJhbCBjb3VydCB0byB0
YWtpbmcgYSAxNC15ZWFyLW9sZCBnaXJsIGFjcm9zcyBzdGF0ZSBsaW5lcyB0byBoaXMgaG9tZSwg
d2hlcmUgaGUgcHV0IGhlciBpbiBjaGFpbnMgYW5kIGhhZCBzZXggd2l0aCBoZXIuPC9wPjxwPkVy
aWMgU2hvdHdlbGwsIDQyLCB3aWxsIGJlIHNlbnRlbmNlZCBieSBKdWRnZSBCZW5pdGEgUGVhcnNv
biBvbiBKYW4uIDI0IGluIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgRGlzdHJpY3QgQ291cnQgTm9ydGhlcm4gRGlz
dHJpY3Qgb2YgT2hpbyBpbiBBa3Jvbi4gSGUgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgdG8gY2hhcmdlcyBvZiB0
cmFuc3BvcnRpbmcgYSBtaW5vciB3aXRoIGludGVudCB0byBlbmdhZ2UgaW4gdW5sYXdmdWwgc2V4
LjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gYWZmaWRhdml0IGZpbGVkIGluIFNob3R3ZWxsJiM4MjE3
O3MgY2FzZSwgaGUgbWV0IHRoZSBNaXNzb3VyaSBnaXJsIG9uIGEgZGF0aW5nIHdlYnNpdGUuIFRo
ZSB0d28gZXhjaGFuZ2VkIHBob25lIG51bWJlcnMgYW5kIGJlZ2FuIHRleHQtbWVzc2FnaW5nLiBI
ZSBrbmV3IHNoZSB3YXMgYSBtaW5vciwgcG9saWNlIHNhaWQuPC9wPjxwPkFmdGVyIHR3byBtb250
aHMsIHRoZSBnaXJsIHNhaWQgU2hvdHdlbGwgcmVxdWVzdGVkIHRvIG1lZXQgaGVyLiBIZSBwaWNr
ZWQgaGVyIHVwIGF0IGEgTWlzc291cmkgcGl6emEgc2hvcCBvbiBNYXJjaCAxMSBhbmQgZHJvdmUg
aGVyIHRvIGhpcyBob21lLiBUaGV5IHN0b3BwZWQgYXQgYSBtb3RlbCBvbiB0aGUgd2F5IGFuZCBo
YWQgc2V4LCB0aGUgZ2lybCB0b2xkIGludmVzdGlnYXRvcnMuPC9wPjxwPlNoZSB0b2xkIHBvbGlj
ZSBTaG90d2VsbCBiZWdhbiBnZXR0aW5nIHZpb2xlbnQgb24gTWFyY2ggMTUgYW5kIGNoYWluZWQg
aGVyIHVwIG9uIE1hcmNoIDE2LiBUaGUgbmV4dCBkYXksIHNoZSBjb250YWN0ZWQgaGVyIG1vdGhl
ci4gVGhlIG1vdGhlciBub3RpZmllZCBwb2xpY2UsIHdoaWNoIGxlZCB0byBTaG90d2VsbCYjODIx
NztzIGFycmVzdC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.