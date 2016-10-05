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Man pleads guilty to chaining up, having sex with 14-year-old girl

Beacon Journal staff report

Published: October 5, 2016 - 11:59 AM

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