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Man pleads guilty to chaining up, having sex with 14-year-old girl

Beacon Journal staff report

Published: October 5, 2016 - 11:59 AM | Updated: October 5, 2016 - 05:37 PM

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