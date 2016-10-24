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Man robbed of $400 at gunpoint on South Main Street

Beacon Journal staff report

Published: October 24, 2016 - 03:54 PM

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