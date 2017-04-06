All CATEGORIES
☰ Menu

Man’s body found on conveyor belt at Akron recycling center

By Nick Glunt
Beacon Journal staff report

Published: April 6, 2017 - 04:38 PM | Updated: April 6, 2017 - 05:06 PM
ON THE WEB

MORE IN NEWS

rubberbowl06cut_02 Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl

The deteriorating Rubber Bowl could be rock ’n’ rolling if Akron rezones it for music concerts, a move its latest owners say would unleash millions of dollars in private investments from the other side of the country.

macron07cut
Prosecutor: ‘Inappropriate to draw conclusions’ in death of township Trustee Bryon Macron, who was stabbed and slashed - 8:10 PM
uansbe07cut_04
UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders - 9:19 PM
greenhouse06cut_1
Grant to help greenhouse grow at new Case elementary school
field06cut_1
RubberDucks first to test out new lights at Progressive Field; new food offerings at Cleveland ballpark
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next