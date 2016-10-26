All CATEGORIES
☰ Menu

Man sentenced to 9 years for involuntary manslaughter in death of friend, disputes previous account

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 04:37 PM | Updated: October 27, 2016 - 01:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Terry Tart recounts the day Marcus Glover was shot and killed by David Hillis before Tart is sentenced to nine years in prison by visiting judge Richard Reinbold in the Summit County Courthouse Wednesday in Akron. Glover was shot and killed by Hillis after Glover and Tart fled the home of Hillis after an alleged robbery attempt. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

weinstein29_01
Crafty political messages muddy Ohio House race - 10:00 PM

It’s getting ugly in northeast Summit County as political operatives launch dubious attacks from Columbus to sway local voters in one of the tightest races for the Ohio House.

tombstone29
Mother calls police on the cop next door after Halloween tombstone decoration carries her family’s name - 10:00 PM
Did burglars perform surgery in Bath medical office? - 9:59 PM
UA faculty union reveals survey results on board’s recent action to remove interim titles - 9:59 PM
Mother of student at Akron's Robinson Elementary charged with assaulting secretary - 9:59 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next