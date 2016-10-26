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Man sentenced to 9 years for involuntary manslaughter in death of friend, disputes previous account

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 26, 2016 - 04:37 PM | Updated: October 27, 2016 - 01:34 PM
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Terry Tart recounts the day Marcus Glover was shot and killed by David Hillis before Tart is sentenced to nine years in prison by visiting judge Richard Reinbold in the Summit County Courthouse Wednesday in Akron. Glover was shot and killed by Hillis after Glover and Tart fled the home of Hillis after an alleged robbery attempt. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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