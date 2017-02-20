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Police shooting

Man shot, killed after long standoff in Kent; police say hostage arrested on unrelated warrant

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 20, 2017 - 07:37 AM | Updated: February 21, 2017 - 08:05 AM
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The front door of this apartment building on Silver Meadows Boulevard is boarded up to prevent anyone from entering Monday in Kent. Christopher Carter, 27, was shot and killed in the laundry room in this building by Kent police at the end of a nine-hour standoff with police on Sunday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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