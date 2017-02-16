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Man shot, killed by Hudson police officer had marijuana in his system

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 16, 2017 - 12:06 PM | Updated: February 16, 2017 - 01:13 PM

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