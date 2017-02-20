Man shot, killed by police after long standoff in Kent, alleged hostage arrested on unrelated warrant

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UG9saWNlIHNob3QgYW5kIGtpbGxlZCBhIG1hbiBpbiBLZW50IGZvbGxvd2luZyBhbiBhbGxl
Z2VkIGhvc3RhZ2Ugc2l0dWF0aW9uIG9uIFN1bmRheS48L3A+PHA+UG9saWNlIHNob3QgQ2hyaXN0
b3BoZXIgQ2FydGVyLCAyNywgYXQgdGhlIGVuZCBvZiBhIG5pbmUtaG91ciBzdGFuZG9mZiB3aXRo
IEtlbnQgcG9saWNlIGluIHRoZSA3MDAgYmxvY2sgb2YgU2lsdmVyIE1lYWRvd3MgQm91bGV2YXJk
LiA8L3A+PHA+QW1iZXIgV2VhdGhlcnMsIDIzLCB3YXMgaGVsZCBhcyBDYXJ0ZXImIzgyMTc7cyBh
bGxlZ2VkIGhvc3RhZ2UuIFdlYXRoZXJzLCB3aG8gd2l0bmVzc2VzIHNhaWQgd2FzIENhcnRlciYj
ODIxNztzIGdpcmxmcmllbmQsIHdhcyB1bmhhcm1lZCBidXQgcGxhY2VkIHVuZGVyIGFycmVzdCBv
biBjaGFyZ2VzIGZyb20gYW4gdW5yZWxhdGVkIHdhcnJhbnQsIHBvbGljZSBzYWlkLjwvcD48cD5Q
b2xpY2UgZGVjbGluZWQgdG8gY29uZmlybSB0aGUgcmVsYXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gQ2FydGVy
IGFuZCBXZWF0aGVycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FueSByZWxhdGlvbnNoaXAgYmV0d2VlbiB0aGUg
dmljdGltIGFuZCB0aGUgc3VzcGVjdCB3aWxsIGJlIHBhcnQgb2YgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24s
JiM4MjIxOyBzYWlkIEx0LiBNaWtlIExld2lzLCAmIzgyMjA7YnV0IGl0IGRvZXMgbm90IGluIGFu
eSB3YXkgbWl0aWdhdGUgdGhlIGZhY3QgTXMuIFdlYXRoZXJzIHdhcyBoZWxkIGF0IGtuaWZlIHBv
aW50IGFnYWluc3QgaGVyIHdpbGwgYnkgdGhlIHN1c3BlY3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgc3Rh
bmRvZmYgYmVnYW4gYXQgYWJvdXQgMTI6MjAgcC5tLiBTdW5kYXksIHdoZW4gc29tZW9uZSB0b2xk
IHBvbGljZSB0aGVyZSB3YXMgb25nb2luZyBkcnVnIGFjdGl2aXR5IGluIGEgbmVhcmJ5IGFwYXJ0
bWVudCBidWlsZGluZy4gPC9wPjxwPldoZW4gcG9saWNlIHdlbnQgdG8gaW52ZXN0aWdhdGUsIHRo
ZXkgc2F5IENhcnRlciBiYXJyaWNhZGVkIGhpbXNlbGYgaW5zaWRlIGEgYmFzZW1lbnQgbGF1bmRy
eSByb29tIHdpdGggV2VhdGhlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBidWlsZGluZyB3YXMgZXZhY3VhdGVkIGFu
ZCBhIFNXQVQgdGVhbSB3YXMgbW9iaWxpemVkLCBwb2xpY2UgcmVwb3J0ZWQuPC9wPjxwPk5lZ290
aWF0b3JzIHNwb2tlIHdpdGggQ2FydGVyIGZvciBhYm91dCBzZXZlbiBob3VycywgcG9saWNlIHNh
aWQuIE9mZmljZXJzIHJlc2N1ZWQgdGhlIHdvbWFuIGF0IGFib3V0IDkgcC5tLiwgdGhleSByZXBv
cnRlZC48L3A+PHA+VGhlIGV2ZW50cyBsZWFkaW5nIHRvIGd1bnNob3RzIGFyZSB1bmNsZWFyLiA8
L3A+PHA+UG9saWNlIGhhdmUgZGVjbGluZWQgdG8gcmVsZWFzZSBhZGRpdGlvbmFsIGluZm9ybWF0
aW9uLiBUaGUgY2FzZSBpcyBiZWluZyBpbnZlc3RpZ2F0ZWQgYnkgdGhlIE9oaW8gQnVyZWF1IG9m
IENyaW1pbmFsIEludmVzdGlnYXRpb24gYW5kIElkZW50aWZpY2F0aW9uLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ug
ZG8gbm90IGhhdmUgZGFzaGJvYXJkIHZpZGVvIG9mIHRoZSBpbmNpZGVudCwgYW5kIEtlbnQgcG9s
aWNlIGRvbiYjODIxNzt0IHdlYXIgYm9keSBjYW1lcmFzLiBObyBjYWxscyB3ZXJlIHBsYWNlZCB0
byA5LTEtMS48L3A+PHA+QXQgdGhlIHNjZW5lIG9uIE1vbmRheSBtb3JuaW5nLCBuZWlnaGJvcnMg
c2FpZCB0aGV5IHdlcmUgc3RpbGwgYmFycmVkIGZyb20gZW50ZXJpbmcgdGhlIGFwYXJ0bWVudCBi
dWlsZGluZy4gPC9wPjxwPkNhaXRseW4gU2NvdHQsIHdobyBsaXZlcyBpbiB0aGUgYnVpbGRpbmcs
IHNhaWQgc2hlIGhhZG4mIzgyMTc7dCBiZWVuIGFsbG93ZWQgaW5zaWRlIHNpbmNlIHRoZSBzdGFu
ZG9mZiBzdGFydGVkIGEgZGF5IGFnby4gU2hlIGV4cHJlc3NlZCBkaXNhcHByb3ZhbCB0aGF0IHRo
ZSBzdGFuZG9mZiB3YXMgc29sdmVkIHdpdGggdmlvbGVuY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3
O20gZ2xhZCBzaGUmIzgyMTc7cyBPSywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7YnV0IEkmIzgy
MTc7bSBzb3JyeSBoZSBoYWQgdG8gbG9zZSBoaXMgbGlmZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZyaWVuZHMg
b2YgQ2FydGVyIG1haW50YWluZWQgdmlnaWwgb3V0c2lkZSwgc3R1bm5lZCBhdCB3aGF0IGhhZCB0
cmFuc3BpcmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIG1lc3NlZCB1cCBzaXR1YXRpb24sJiM4
MjIxOyBzYWlkIERyYWtlIExvbmdtaXJlLUtub3R0cywgb2YgQWtyb24uPC9wPjxwPkhlIGFuZCBo
aXMgZnJpZW5kIEdyZWdnIEZvc3RlciBzYWlkIHRoZXkgc3Rvb2QgaW4gYSBjcm93ZCBvdXRzaWRl
IHRoZSBhcGFydG1lbnQgZm9yIG1vc3Qgb2YgdGhlIHN0YW5kb2ZmIG9uIFN1bmRheS4gVGhleSBz
YWlkIHRoZXkgZG91YnRlZCBXZWF0aGVycyB3YXMgYSBob3N0YWdlLjwvcD48cD5UaGUgcGFpciBz
YWlkIHRoZSBzdGFuZG9mZiBlbmRlZCB3aXRoIGEgbG91ZCBiYW5nLCB3aGljaCB0aGV5IHNhaWQg
cG9saWNlIHRvbGQgdGhlbSB3YXMgYSBmbGFzaCBncmVuYWRlLiBUaGV5IHdlcmUgY29uZmlkZW50
IENhcnRlciB3YXMgYWxpdmUgd2hlbiB0aGUgZW5jb3VudGVyIHJlc29sdmVkLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2hlbiBJIGdvdCB1cCB0aGlzIG1vcm5pbmcgYW5kIHNhdyBwZW9wbGUgc2F5aW5nIENocmlz
IHdhcyBkZWFkLCBJIGFyZ3VlZCB3aXRoIHRoZW0gYmVjYXVzZSBJIGtuZXcgaGUgd2FzIGFsaXZl
LCYjODIyMTsgc2FpZCBGb3N0ZXIsIG9mIEtlbnQuICYjODIyMDtXaGVuIEkgcmVhbGl6ZWQgaGUg
d2FzIGRlYWQsIGl0IGJyb3VnaHQgdGVhcnMgdG8gbXkgZXllcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5pY2sg
R2x1bnQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpu
Z2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm5nbHVudEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmlj
a0dsdW50QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtOaWNrR2x1bnRBQkombmJzcDs8
L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vazxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm91cm5vTmlj
a0dsdW50IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtKb3Vybm9OaWNrR2x1bnQmbmJzcDs8
L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.