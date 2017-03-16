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Man snaps neck of elderly mother’s dog, couple starves dogs in two Akron animal abuse cases so far this month

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 16, 2017 - 03:07 PM | Updated: March 17, 2017 - 03:29 PM
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An emaciated dog was one of four malnourished animals recovered from a home in the 400 block of Stanton Avenue on March 7. The dog's owners, Richard and Angel Facemire, have been charged with felony animal cruelty  some of the first in Summit County since Goddard's Law made animal cruelty a felony in Ohio last year. (Akron Police Department)

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