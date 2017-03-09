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Man suspected of killing Mansfield woman commits suicide in Wooster

Beacon Journal staff report

Published: March 9, 2017 - 08:48 AM

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