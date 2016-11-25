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Man who set himself on fire at Highland Square is an orphan, veteran, opera singer, cowboy, cop, football star, father, volunteer and more

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 25, 2016 - 07:53 PM
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Kenn Gilchrist (left) and Michael Miller during a trip to Vietnam and China about 4 years ago. (Photo courtesy of Michael Miller)

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