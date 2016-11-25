Man who set himself on fire at Highland Square is an orphan, veteran, opera singer, cowboy, cop, football star, father, volunteer and more
Published: November 25, 2016 - 07:53 PM
By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer
Kenn Gilchrist (left) and Michael Miller during a trip to Vietnam and China about 4 years ago. (Photo courtesy of Michael Miller)
Kenn Gilchrist, Ralph Witt, Richard Stoltz, Richard Malone and Karl Brothers in a photo taken by the Leianne Neff Heppner, president of the Summit County Historical Society, and posted on the organization's Facebook page two years ago.
Kenn Gilchrist (left) and Michael Miller during a trip to Vietnam and China about 4 years ago. (Photo courtesy of Michael Miller)
Kenn Gilchrist (left) and Michael Miller during a trip to Vietnam and China about 4 years ago. (Photo courtesy of Michael Miller)
Michael Miller (left) and Kenn Gilchrist during a trip to Vietnam and China about 4 years ago. (Photo courtesy of Michael Miller)
Kenn Gilchrist (left) and Michael Miller during a trip to Vietnam and China about 4 years ago. (Photo courtesy of Michael Miller)
Robin Hartman of Akron joins others in making get well cards and writing letters to Kenneth Gilchrist at the Mustard Seed Market & Cafe Friday in Akron. Gilchrist is the Vietnam veteran who set himself on fire after a tirade against President-elect Donald Trump in a Highland Square coffee shop last weekend. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)
Eileen Matias of Akron joins others in making get well cards and writing letters to Kenneth Gilchrist at the Mustard Seed Market & Cafe Friday in Akron. Gilchrist is the Vietnam veteran who set himself on fire after a tirade against President-elect Donald Trump in a Highland Square coffee shop last weekend. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)
A group of area school children wrote letters of encouragement and colored pictures to be given to Kenneth Gilchrist Friday in Akron. Gilchrist is the Vietnam veteran who set himself on fire after a tirade against President-elect Donald Trump in a Highland Square coffee shop last weekend. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)
Margaret Bradford (left) of Akron an Amy Grom and her husband Adam Grom of Akron join others in making get well cards and writing letters to Kenneth Gilchrist at the Mustard Seed Market & Cafe Friday in Akron. Gilchrist is the Vietnam veteran who set himself on fire after a tirade against President-elect Donald Trump in a Highland Square coffee shop last weekend. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)
Man who set himself on fire at Highland Square is an orphan, veteran, opera singer, cowboy, cop, football star, father, volunteer and more
November 26,2016 04:01 AM GMT
Doug Livingston Beacon Journal Publishing Co.
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