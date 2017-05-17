All CATEGORIES
☰ Menu

Man who took scrap metal from site of house fire returns items

Beacon Journal staff report

Published: May 17, 2017 - 07:55 AM | Updated: May 17, 2017 - 08:30 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A memorial in the front yard of the house at 693 Fultz Street in Akron on Tuesday where seven people, two adults and five children died in a Monday morning fire. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

boggs17cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely

Angela Boggs, soaked in gallons of kerosene, feared she was going to die.

dope17web
Six individuals, companies seeking to grow medical marijuana in Akron
clothing17cut_03
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday
Hacker group that leaked NSA spy tools likely includes a U.S. intelligence insider, experts say
ellet18_01
Gunshots at Ellet park send parents, kids running for cover Tuesday night - 1:27 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next